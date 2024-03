Serie A, Fiorentina-Roma 2-2: Llorente firma il pari all'ultimo respiro

FIORENTINA-ROMA 2-2

Il difensore giallorosso trova il pareggio in pieno recupero. Altro rigore sbagliato dalla viola, questa volta con Biraghi

Fiorentina-Roma: le foto della sfida del Franchi

















































1 di 26 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Fiorentina e Roma non hanno approfittato del rallentamento di Bologna e Atalanta fermandosi sul 2-2 al Franchi in una sfida ricca di colpi di scena. Con un primo tempo dominato per ritmo e occasioni, la Fiorentina ha sbloccato il match con Ranieri al 18'. De Rossi nella ripresa ha rivoluzionato tatticamente la Roma trovando il pareggio al 58' con Aouar, ma cadendo nuovamente per la rete di Mandragora dopo una dormita collettiva. All'80' la squadra di Italiano ha sbagliato il quinto rigore di fila - questa volta con Biraghi - e dal possibile doppio vantaggio ha subito la rete del pareggio al 95' da Llorente.

LA PARTITA

Il 2-2 ha fatto contenti gli amanti delle occasioni da rete e dei gol, ma pochi altri. Fiorentina e Roma escono dalla battaglia del Franchi con un punto ciascuno che lascia l'amaro in bocca a entrambe in una giornata in cui vincere, con le frenate di Bologna, Napoli e Atalanta, avrebbe avuto valore doppio. Visto lo scenario a recriminare di più non può che essere la squadra di Italiano, ma non tanto per la rete del pareggio subita al quinto minuto di recupero, quanto per non aver capitalizzato il dominio tecnico-tattico del primo tempo e per aver a dieci minuti dalla fine sbagliato l'ennesimo calcio di rigore, questa volta con capitan Biraghi. Una maledizione tragicomica quella dal dischetto ormai per i viola.

Nel primo tempo non c'è stata partita, vuoi per l'atteggiamento aggressivo e il ritmo alto imposto dalla Fiorentina, vuoi per l'azzardo tattico scelto da De Rossi con la difesa a tre e Angelino largo a destra che non ha portato affatto i frutti ipotizzati. A partire dal gol di Ranieri al 18', frutto comunque di un'ottima prima parte di gara, la Fiorentina fino all'intervallo ha collezionato occasioni da rete recuperando palloni offensivi in serie senza mai scoprire il fianco a Dybala e compagni. Un salvataggio sulla linea di Paredes sul tiro di Belotti ha poi evitato il peggio ai giallorossi, privati di Mancini per scelta tecnico dopo un primo tempo in apnea.

Nella ripresa De Rossi è tornato sui suoi passi riproponendo la difesa a quattro e rispostando Angelino a sinistra, trovando nuovi spazi e geometrie che hanno costretto la Fiorentina - meno arrembante - ad arretrare il proprio raggio d'azione. Come nella prima parte di gara ma a maglie invertite, nel primo quarto d'ora del secondo tempo la Roma ha schiacciato l'avversario nella propria area trovando il pareggio al 58' con l'inserimento di testa di Aouar, proprio su assist sporcato di Angelino. Dopo aver sfiorato il ribaltamento del risultato però la Roma ha spento la luce e al 69' a partire da una palla inattiva tutta la difesa ha inanellato una serie di disattenzioni che hanno permesso a Belotti di apparecchiare il raddoppio per Mandragora. A dieci minuti dalla fine e con la Fiorentina in controllo Biraghi ha sbagliato il rigore (parata di Svilar) e in pieno recupero è arrivata la beffa con il destro sotto la traversa di Llorente.

--

LE PAGELLE

Sottil 7 - Indemoniato per tutto il primo tempo sulla sinistra fa ammonire ogni difensore che prova a fermarlo. Purtroppo per Italiano è impreciso negli ultimi metri e nella ripresa soffre un po' in copertura, ma è ispirato.

Ranieri 7 - È il difensore italiano goleador e il quinto stagionale (in tutte le competizioni) stappa il match nel primo tempo. Sfortunato in occasione del pareggio di Aouar a cui apparecchia il pallone con una deviazione, ma è l'unica "sbavatura" in una partita attenta.

Belotti 6,5 - Il dente avvelenato da fresco ex si vede nella grinta che mette su ogni pallone per cercare un gol liberatorio. Non lo trova, scontrandosi con Svilar e la difesa della Roma. Trova però l'assist con la sponda per Mandragora.

Aouar 6,5 - Dopo un primo tempo complicato anche dallo schieramento non proprio chiaro dei suoi, sale in cattedra nella ripresa con il palleggio e con gli inserimenti. L'occasione per segnare ce l'ha anche nel primo tempo, poi trova il momentaneo pareggio di testa. Impreciso e poco deciso sul gol di Mandragora.

Cristante 6 - Fa l'attaccante aggiunto con i suoi inserimenti dalle retrovie che non sono puntuali per questione di pochissimo. Pasticcia con Huijsen e il resto dei compagni nell'azione del gol di Mandragora.

Mancini 4,5 - Partita in apnea e con un cartellino giallo come spada di Damocle dai primi minuti. Rischia il secondo giallo in un paio di occasioni e la cosa fa accendere gli animi viola talmente tanto che De Rossi, annusando il rischio, lo toglie dopo mezz'ora di gioco.

--

IL TABELLINO

FIORENTINA-ROMA 2-2

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6, Ranieri 7, Milenkovic 6, Biraghi 5,5; Mandragora 7 (46' st Barak sv), Lopez 6 (46' st Arthur sv); Gonzalez 6,5 (1' st Ikoné 6), Bonaventura 6,5, Sottil 7 (33' st Duncan 6); Belotti 6,5 (46' st Nzola). A disp.: Martinelli, Vannucchi, Dodo, Faraoni, Quarta, Parisi, Castrovilli, Infantino, Comuzzo. All.: Italiano 6,5.

Roma (3-5-2): Svilar 7; Llorente 7, Mancini 4,5 (33' Huijsen 5,5), Ndicka 6; Angelino 6 (34' st Spinazzola sv), Paredes 5,5 (34' st Pellegrini sv), Cristante 6, Aouar 6,5, El Shaarawy 5 (27' st Zalewski 5,5); Dybala 5,5 (27' st Baldanzi 5,5), Lukaku 5,5. A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Celik, Bove, Azmoun. All.: De Rossi 6.

Arbitro: Massa

Marcatori: 18' Ranieri (F), 13' st Aouar (R), 24' st Mandragora (F), 50' st Llorente (R)

Ammoniti: Bonaventura, Milenkovic (F); Mancini, Paredes, Huijsen, Ndicka, Baldanzi (R)

Espulsi: nessuno

Note: 34' st Svilar (R) para un rigore a Biraghi (F)

--

LE STATISTICHE DI OPTA