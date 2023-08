Fiorentina, Italiano: "Cercheremo la rivincita in Conference"

FIORENTINA

Il tecnico a SportMediaset: "Mercato? Qualcosa va fatto per alzare la qualità della rosa. Non vogliamo porci limiti"

Vincenzo Italiano promette battaglia in Europa anche nella stagione che sta per iniziare. "Di nuovo in Conference League? Ci prendiamo questa rivincita dopo la finale persa a giugno, siamo contenti di affrontare e confrontarci con tante realtà. Siamo pronti - ha spiegato il tecnico della Fiorentina ai microfoni di SportMediaset dopo la squalifica dell'Uefa nei confronti della Juve -. Ci speravamo e l'abbiamo ottenuta, quindi faremo di tutto per ben figurare anche quest'anno".

"Per quanto riguarda il mercato credo che qualcosa ancora andrà fatto nel senso che dobbiamo puntellare ancora qualche reparto - ha continuato l'allenatore alla guida della Fiorentina per la terza stagione -. Bisogna cercare come è stato detto di alzare la qualità". Nel frattempo, stamattina ha effettuato le visite mediche il giovane centrocampista argentino con passaporto italiano Gino Infantino, classe 2003, proveniente dal Rosario Central. Arrivato a titolo definitivo per 3 milioni e una percentuale sulla futura rivendita, il giocatore ha raggiunto i nuovi compagni al Viola Park. Si legherà alla Fiorentina fino al 2028.