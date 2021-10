Fiorentina, insulti dei tifosi a Vlahovic: "Sei un gobbo di m...."

Venezia-Fiorentina è stata la prima partita dei viola dopo le dichiarazioni di Commisso e degli agenti di Vlahovic sulla scelta del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza 2023. Ci si attendevano reazioni da parte dei tifosi e così è stato: ieri erano circa 750 al Penzo per seguire il match dal vivo e dagli spalti si sono sentiti insulti come "Sei un gobbo di m..." o "Pezzo di m....".

Getty Images