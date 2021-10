Rottura Vlahovic-Fiorentina, gli agenti: "Non firmerà alcun rinnovo, non trattiamo"

L'ENTOURAGE

Il retroscena: "In estate abbiamo portato un'offerta da 60 milioni più bonus, ma Commisso ha detto no"

Volano gli stracci nel matrimonio tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina. Dopo l'annuncio del presidente viola Commisso del mancato accordo per il rinnovo dell'attaccante serbo, la conferma è arrivata dagli agenti del giocatore: "Vlahovic non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina e non abbiamo alcuna intenzione di metterci a negoziare". Poi il retroscena: "In estate abbiamo portato un'offerta da 60 milioni più bonus, ma Commisso...".

Niente di nuovo sul fronte, solo la conferma che probabilmente già nel mercato invernale il destino dell'attaccante serbo sarà diverso dal viola della Fiorentina. L'entourage del giocatore, contattato da FirenzeViola, è stato netto: "Non abbiamo intenzione di sederci al tavolo a trattare, Dusan non firmerà alcun rinnovo".

Il motivo è presto detto ed è legato all'offerta estiva, dell'Atletico Madrid, da 60 milioni di euro più bonus che la Fiorentina ha rispedito al mittente nonostante un accordo già raggiunto tra il giocatore e la nuova società: "Era tutto fatto, poi Commisso ha detto no. Ci ha detto che Vlahovic era come un figlio per lui e non avrebbe voluto venderlo, facendo di tutto per rinnovargli il contratto". Missione fallita.