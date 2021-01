Fiorentina, il nuovo colpo davanti è… Commisso! Che intesa con Vlahovic

IL VIDEO

Rocco Commisso show. Il presidente della Fiorentina oggi ha seguito da vicino l'allenamento della squadra viola in vista della delicata sfida di sabato sera (20.45) al Franchi contro il Crotone e al termine della seduta, come testimonia un video postato sul profilo Twitter ufficiale del club, ha dato spettacolo mettendosi a palleggiare con l'attaccante Dusan Vlahovic. Commisso ha salutato anche la Fiorentina femminile ed ha assistito all'allenamento delle viola, mentre seguirà dalla televisione la finale di Supercoppa Primavera contro l'Atalanta campione d'Italia.

FIORENTINA: È FATTA PER KOKORIN

In via di definizione la trattativa che portarà a Firenze Aleksandr Kokorin. "Lunedì saremo a Roma e faremo le visite mediche. Poi martedì andremo a Firenze e firmeremo" ha detto l'agente dell'attaccante, per cui la Fiorentina sborserà allo Spartak Mosca una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro con il giocatore che dovrebbe guadagnare 1,8 milioni di euro a stagione.

Questo l'annuncio dell'attuale club dell'attaccante: "Lo Spartak ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento al club italiano dell'attaccante Alexander Kokorin. L'attaccante si recherà in Italia per le visite mediche e, in caso di esito positivo, firmerà un contratto di 3 anni e mezzo con i viola. Auguriamo ad Aleksandr di mettersi alla prova con successo in uno dei principali campionati europei!".