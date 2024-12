Fiorentina, grave lutto per Palladino: morta la mamma Rosa. Non sarà in panchina col Bologna

Grave lutto per Raffaele Palladino a poche ore da Bologna-Fiorentina, match in programma nel pomeriggio (ore 15) al Dall'Ara. Il tecnico gigliato, 40 anni dalle origini napoletane, ha perso la mamma Rosa. Lo ha reso noto il club viola con un comunicato ufficiale: "Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa". Naturalmente Palladino non sarà n panchina con il Bologna: al suo posto il vice Stefano Citterio.