Fiorentina, Commisso: "Spesi 300 milioni in sette mesi, basta acquisti"

PARLA IL PRESIDENTE

Rocco Commisso chiude il calciomercato della Fiorentina e lo fa rivendicando il lavoro fatto da quando è diventato presidente del club: "Abbiamo iniziato prendendo Cutrone, poi Duncan, Kouame, Igor e infine Amrabat. In sette mesi ho speso 300 milioni. Ora mi hanno detto che ci sono alcuni giocatori che andranno via, in queste ultime ore, ma penso che in entrata non ci saranno altri acquisti. Io cerco giocatori per il futuro, non che siano qui solo per sei mesi. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto, perché a luglio saremo già una squadra. Abbiamo fatto grossi passi avanti".

Commisso ha parlato anche dell'imminente sfida con la Juventus, forse la più sentita in assoluto dal tifo fiorentino: "Sento molto l'attesa per questa partita. So che non giocheranno Milenkovic, Caceres e Castrovilli, ma è una Juve che si può battere. Speriamo. Lo stadio? Joe Barone e gli architetti sono fuori città, quindi al momento non so nulla. Però abbiamo diversi incontri programmati per i prossimi giorni...".