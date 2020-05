Fiorentina, Caceres: "Positivo al coronavirus per due mesi senza saperlo"

IL RACCONTO

Martin Caceres è stato uno dei giocatori positivi al Covid-19 della Fiorentina. A raccontarlo è stato lo stesso giocatore uruguayano, adesso che il peggio è passato con il tampone negativo effettuato dallo staff medico viola: "Senza saperlo, ho avuto il coronavirus per due mesi - ha svelato -. Avevo avuto dei sintomi tra l’8 e il 15 marzo: mentre mi allenavo in casa avevo sentito qualcosa ai polmoni. Ora sono come nuovo". Dei sei positivi tra giocatori e staff ne è rimasto solo uno in casa Fiorentina. Coronavirus, tutti gli sportivi positivi Getty Images



Dopo i primi sintomi a metà marzo, la società lo ha obbligato all'isolamento: "Mi hanno detto di mettermi in quarantena e che se ne sarebbe andato in una ventina di giorni, ma forse il virus si era innamorato di me. Ieri ho avuto un tampone negativo. Sono come nuovo”.

Due mesi dopo la paura è passata per Caceres, ma l'incubo non è ancora del tutto passato per la Fiorentina. E' rimasto ancora un caso di positività nella Fiorentina dei sei emersi la scorsa settimana, tre calciatori (attualmente tutti negativi) e tre componenti dello staff tecnico-sanitario, dopo i nuovi controlli. E' quanto emerso dai tamponi effettuati ieri dalla squadra, dai membri dello staff e da alcun dirigenti viola.