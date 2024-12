Fiorentina: Bove al Viola Park riabbraccia i compagni di squadra

Il centrocampista classe 2002 martedì scorso è stato sottoposto a un intervento per l'installazione di un defibrillatore esterno, dopo il malore accusato lo scorso 1 dicembre nel corso della gara di campionato fra Fiorentina e Inter al 'Franchi'. Bove ha raggiunto il centro sportivo alla guida della sua auto e si è fermato a fare foto con i tifosi presenti.



Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e sua moglie Catherine hanno telefonato a Bove, che li ha ringraziati per la vicinanza, per l'affetto che gli è stato dimostrato e per tutto quello che ha fatto la Fiorentina. Per lui il Viola Park rimane sempre come una seconda casa. Commisso si è detto contento di sapere che sta bene e spera che per lui tutto possa andare sempre meglio. "Oggi è un giorno felice per me e mia moglie".