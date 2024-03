Fiorentina, Barone sempre in condizioni critiche: mercoledì arriva Commisso

FIORENTINA

Striscioni di incoraggiamento fuori dal San Raffaele di Milano per il dg viola che lotta tra la vita e la morte

Rimangono sempre critiche le condizioni di Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano da domenica sera dopo un malore accusato in hotel prima del match (rinviato) contro l'Atalanta. Al suo fianco la famiglia, la moglie Camilla i quattro figli, Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, mentre il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è atteso per la mattinata di mercoledì. Fuori dalla clinica milanese è stato esposto un altro striscione di incoraggiamento: "Forza Joe, vinci questa battaglia".

Barone, che domani compierà 58 anni, è attaccato a quella che viene definita la 'resurrection machine', un apparecchio all’avanguardia che si usa per i casi più gravi e che ha salvato molte vite. L’ultimo comunicato della Fiorentina risale alle ore 12 di lunedì: "Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale".

SINDACO FIRENZE: "BARONE UN COMBATTENTE"

Anche le Istituzioni si sono schierate al fianco di Joe Barone che sta combattendo la battaglia più dura. “Siamo tutti in grandissima apprensione e seguiamo con grande preoccupazione e vicinanza la situazione del grave malore che ha colpito Joe Barone. Sono in costante contatto con Daniele Pradè, mi sono sentito anche con Commisso. Siamo tutti scossi per quanto accaduto - ha dichiarato a Radio Bruno il Sindaco di Firenze Dario Nardella -. Barone è un uomo forte, speriamo che possa vincere questa battaglia. Voglio ringraziare in particolar modo Zangrillo e tutto il suo staff per il grande impegno che stanno mettendo per curare Joe. Noi tutti, sino all’ultimo dobbiamo combattere questa battaglia per e insieme a Joe. Ovviamente la città, il Comune, noi tutti vogliamo esprimere forza e vicinanza alla famiglia di Barone, che noi conosciamo e cui ci uniamo. Barone è un combattente, lo sappiamo. Sta combattendo”.

