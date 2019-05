Fiorentina, spunta Commisso tra i possibili acquirenti

23/05/2019

Dalla milanese alla fiorentina. Rocco Commisso, balzato alle cronache nostrane per il tentato acquisto del Milan un anno fa da Yonghong Li, continua il suo privatissimo tour "calciogastronomico" e lo fa tornando alla carica questa volta per la Fiorentina. That's amore, evidentemente, o nostalgia del Belpaese, per dirla diversamente. Ma andiamo ai fatti: mentre la Viola è pronta a giocarsi la permanenza in Serie A contro il Genoa, Diego Della Valle è volato a New York per l'inaugurazione del nuovo store della Tod's e, già che c'era, per trovare acquirenti per la cessione del club.



Quali? Il ventaglio è al solito molto ampio e va da un fondo del Qatar - già accostato alla Roma, salvo pronte smentite - fino, appunto, a Rocco Commisso, imprenditore italo-americano nel campo delle forniture di Tv via cavo ma, soprattutto, proprietario dei New York Cosmos. Un appassionato di calcio, quindi, come ogni compaesano che si rispetti. Ma anche uno cui la voglia di investire su un nostro club non è mai evidentemente passata.