Chiesa: "Firenze è casa mia. sarò sempre grato a Sousa"

FIORENTINA

Lontano dal campo a causa dell'emergenza, Federico Chiesa resta comunque concentrato sulla Fiorentina. Per il giovane talento. del resto. la maglia viola è un sogno diventato realtà. "Fin dai tempi della Settignanese volevo giocare nel settore giovanile della Fiorentina - ha spiegato a Casa Sky Sport -. Volevo giocare al Franchi, davanti alla curva Fiesole". "Sarò sempre grato a Sousa - ha aggiunto -. Lo ringrazierò per sempre, mi ha dato la possibilità di esordire in Serie A. Ogni mio miglioramento e ogni gol lo dedico sempre a lui".

"Rivedere il mister è sempre bello, ci parliamo ancora via WhatsApp - ha raccontato l'esterno viola -. Continuerò a lavorare per ripagare questa sua fiducia". Gratitudine e umiltà per puntare in alto. "Ho ancora tantissimo da migliorare e imparare dai più forti, come da Ribery", ha continuato Federico. Tutto con l'entusiasmo di chi sente di aver raggiunto un grande obiettivo. "Qui ho frequentato le scuole elementari, medie e superiori - ha spiegato Chiesa Jr. -. Per me rappresenta un sogno realizzato". "La Fiorentina ha una grandissima storia e spero avrà anche un grandissimo futuro - ha continuato -. Abbiamo in società figure come Antognoni e Dainelli che hanno fatto la storia del club e che ci indicano la strada. Lavorare con loro giorno dopo giorno è un qualcosa di fantastico". Come il gol realizzato al Milan a San Siro nel 2018: "Per me è il più bello che ho fatto".

Ma per arrivare a certi livelli in Serie A, oltre al talento, per Federico fondamentale è stato il supporto della famiglia. "Mio padre e mia madre sono state due figure molto importanti nella mia crescita calcistica e umana - ha raccontato -. Quando mi hanno iscritto nella scuola calcio, mi hanno detto fin da subito che dovevo studiare. Volevano che rincorressi sì il mio sogno, ma anche che prendessi voti alti. Tutt'ora mia mamma mi rimprovera se non studio o non leggo quanto dovrei".

Infine uno sguardo rivolto al futuro, con la maglia viola, ma anche con quella azzurra della Nazionale. "Gli Europei rinviati al 2021? Io e altri giovani avremo un anno in più per maturare - ha spiegato -. E poi avremo anche Zaniolo, che potrà recuperare dall'infortunio. Avremo un anno in più di esperienza". "La Fiorentina? Quest'anno dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi. La classifica di ora non rispecchia il nostro valore - ha concluso Federico -. Ora vogliamo ottenere la salvezza per poi lottare per qualcosa di più grande. Per le prossime stagioni vedremo".