Buona la prima per la Fiorentina: poker alla Reggiana

L'AMICHEVOLE

Funzionano i viola di Palladino: il mattatore è Kouamé (doppietta), dopo le reti di Sottil e Kean nel primo tempo

© ipp Mostra ottime soluzioni di gioco e una buona condizione, soprattutto nella prima mezz'ora, la Fiorentina di Raffaele Palladino. I viola travolgono la Reggiana, militante in Serie B, con un netto 4-0 al Viola Park. Apre le danze il tiro a giro di Sottil (8'), subito seguito dalla prima rete di Kean (14'). Nella ripresa tanti cambi e altri due gol, firmati da Kouamé: l'attaccante è letale in profondità, timbrando il cartellino al 64' e al 76'.

Impressiona nella prima mezz'ora e ottiene un'agevole vittoria la Fiorentina, che sconfigge 4-0 la Reggiana. Nel primo test di rilievo, dopo la sgambata contro la Primavera, Palladino schiera i suoi con un 3-4-2-1 sperimentale: Kayode e Biraghi sono i braccetti difensivi, Dodo e Parisi gli esterni con Sottil-Brekalo alle spalle di Kean. Di fronte ai 1.500 tifosi del Viola Park la prima chance è per la Reggiana con Gondo, poi ecco l'uno-due viola. Apre le danze Sottil dopo soli otto minuti, finalizzando una ripartenza con uno strepitoso tiro a giro che vale l'1-0. Dopo sei minuti, il figlio d'arte firma l'assist per Kean: rasoterra all'angolino e bis viola. Brekalo e Kayode (traversa) sfiorano il tris, ma dopo il cooling break la Fiorentina abbassa i ritmi e rischia: Vergara va vicino alla rete.

Nella ripresa inizia la girandola dei cambi, che non risparmia nessuno dei titolari. Palladino inserisce Christensen e un mix di giovani e seconde linee, trovando il tris contro una Reggiana ricca di giovani. Lo firma Kouamé, che si trova da solo davanti a Sposito (vice-Bardi) sul lancio in profondità di Brekalo e non sbaglia al 64'. Dodò colpisce un palo, poi i ritmi giocoforza si abbassano per gli undici estremamente sperimentali che si stanno sfidando in campo. C'è comunque spazio per un'altra rete, firmata nuovamente da Kouamé con una sgroppata in profondità al 76'. Doppietta per l'ivoriano, che spera di convincere Palladino a trattenerlo, mentre sfuma il pokerissimo del giovane Rubino (82'). I viola vincono 4-0 e ora partiranno verso l'Inghilterra: il 26 e 27 luglio sfideranno rispettivamente Bolton e Preston, poi l'Hull City il 30.