Bove, intervento riuscito: impiantato il defibrillatore sottocutaneo

Edoardo Bove, come previsto, è stato sottoposto stamattina alle 7.30 a un intervento per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo. L'operazione è stata effettuata nel reparto di aritmologia dell’ospedale fiorentino di Careggi dove il 22enne centrocampista della Fiorentina si trova ricoverato da mercoledì scorso dopo il malore accusato al Franchi nella partita contro l'Inter del primo dicembre. Bove dovrebbe lasciare l'ospedale fra giovedì e sabato. Secondo il protocollo sanitario dell'ospedale, per poter essere dimesso era necessario l'inserimento del defibrillatore in quanto Bove è arrivato nella struttura sanitaria con un problema che si è rivelato di natura cardiaca.