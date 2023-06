Fiorentina, Italiano: "Stagione esaltante, ora vogliamo regalare una gioia ai tifosi"

La Fiorentina si sta preparando per l'ultimo impegno di campionato, domani sera a Reggio Emilia con il Sassuolo, poi si concentrerà sulla finale di Conference League contro il West Ham in programma il 7 giugno a Praga. "Arriviamo da una stagione esaltante, dopo un cammino dove abbiamo meritato di avere la possibilità di giocarci questo trofeo, consapevoli della nostra forza - le parole del tecnico, Vincenzo Italiano, a Sky Sport in occasione del media day dedicato alla finale -. Sappiamo che in una finale qualsiasi errore o dettaglio può fare la differenza. Vogliamo regalare questa gioia al nostro pubblico".