Addio a Franco Zeffirelli, grande tifoso della Fiorentina

15/06/2019

"Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco. Zeffirelli se ne è andato questa mattina. Uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. Addio caro Maestro, Firenze non ti dimenticherà mai", ha scritto il sindaco Dario Nardella su twitter. E del resto sarebbe impossibile dimenticare l'unico regista italiano che poteva fregiarsi del titolo di cavaliere dell'ordine dell'impero britannico conferitogli nel 2004 a coronamento di una fantastica carriera da star del cinema e del teatro (e anche della televisione) al fianco di mostri sacri come, tra gli altri, Luchino Visconti e Liz Taylor. Dopo i funerali (da stabilire ancora luogo e data) il Maestro riposerà nel cimitero monumentale delle Porte Sante di Firenze. La camera ardente sarà allestita in Campidoglio a Roma.



Zeffirelli non ha mai nascosto la sua passione per la Fiorentina e l'avversione per la Juventus. Esemplari in tal senso le parole pronunciate al termine dell'ultima giornata del campionato 1981/82. I bianconeri vinsero lo scudetto battendo il Catanzaro con un rigore trasformato da Brady nel finale mentre i viola, appaiati in classifica ai rivali prima dei 90' conclusivi, non riuscirono a conquistare il successo sul campo del Cagliari (tra le polemiche per una rete annullata a Graziani). Da qui la furia del regista: "Ho visto Boniperti mangiare noccioline in tribuna: sembrava un mafioso americano". La vicenda ebbe strascichi giudiziari perché Zeffirelli venne querelato per diffamazione. L'ostilità verso la Signora era stata manifestata pure in tempi più recenti (nel 2015): "Sogno la Juventus in Serie B. Da sempre fa la padrona e solo lei sa quanto ha vinto grazie ai signori in giacchetta nera. Da quelle parti è dai tempi dei Savoia che vogliono comandare, ma se finissero le ingiustizie anche la mia Fiorentina sarebbe attrezzata per il trionfo".