Fiorentina, Vanoli: "Siamo delusi ma abbiamo staccato la Cremonese"

"Siamo delusi perché cercavamo questi tre punti. Comunque sia, un punto oggi ci permette di essere leggermente sopra la Cremonese e giocarci la Conference giovedì". Così il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli dopo lo 0-0 casalingo contro il Parma. "I fischi dei tifosi? Per noi sono una parte importante, ma se loro si sono sentiti di fare così è giusto, dobbiamo accettarlo - ha aggiunto - Oggi però è la prima volta che siamo fuori dalla zona retrocessione. Kean e Solomon? Moise a Udine ha preso un colpo e ha la caviglia infiammata. Abbiamo provato a portarlo in panchina ma continuava ad avere dolore e speriamo di averlo per la Conference. Valuteremo giorno dopo giorno. Con Solomon stiamo portato avanti la terapia e vediamo se riusciamo a recuperarlo prima o dopo la sosta”.