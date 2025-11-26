Fiorentina, Vanoli: "Non è tempo di esperimenti, serve continuità"

© Getty Images
Così l'allenatore della Fiorentina in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Aek Atene: "Sarà il mio esordio in Europa, un altro piccolo passo che ricorderò con molto piacere. In questo momento non cerchiamo di fare esperimenti, la squadra ha bisogno di certezze e continuità".
Poi, su Gudmundsson: "Ovviamente, so di avere in squadra delle grandi individualità come quelle di Gudmundsson e Dzeko, due giocatori che hanno grande qualità e che mi piacerebbe diventassero dei trascinatori per questa squadra: Questo, però, è un passo che devono imparare a fare tutti".
Conference come stimolo o come appesantimento?
"Più partite ci sono e meglio è, ogni partita è un'occasione per conoscere meglio i nostri pregi e i nostri difetti. Le grandi squadre sono abituate a giocare ogni tre giorni e vorrei che noi acquisissimo questa mentalità. Non vogliamo avere alibi, è uno step che dobbiamo fare per uscire da questa situazione".