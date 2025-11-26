Logo SportMediaset

Seguici anche su

Calcio

Fiorentina, Vanoli: "Non è tempo di esperimenti, serve continuità"

26 Nov 2025 - 18:00
© Getty Images

© Getty Images

Così l'allenatore della Fiorentina in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Aek Atene: "Sarà il mio esordio in Europa, un altro piccolo passo che ricorderò con molto piacere. In questo momento non cerchiamo di fare esperimenti, la squadra ha bisogno di certezze e continuità".

Poi, su Gudmundsson: "Ovviamente, so di avere in squadra delle grandi individualità come quelle di Gudmundsson e Dzeko, due giocatori che hanno grande qualità e che mi piacerebbe diventassero dei trascinatori per questa squadra: Questo, però, è un passo che devono imparare a fare tutti". 

Conference come stimolo o come appesantimento?

"Più partite ci sono e meglio è, ogni partita è un'occasione per conoscere meglio i nostri pregi e i nostri difetti. Le grandi squadre sono abituate a giocare ogni tre giorni e vorrei che noi acquisissimo questa mentalità. Non vogliamo avere alibi, è uno step che dobbiamo fare per uscire da questa situazione".

01:32
Rabiot l'indispensabile

Rabiot sempre più indispensabile

01:11
DICH ITALIANO PRE SALISBURGO DICH

Italiano: "Le partite in Europa sono tutte difficili"

01:12
DICH SPALLETTI VS GIORNALISTA NORVEGESE DICH

Spalletti al giornalista norvegese: "My friend... te conosci solo il freddo?"

00:44
DICH CRISTANTE PRE MIDTIYLLAND DICH

Cristante: "Vogliamo vincere l'Europa League"

01:33
DICH GASPERINI PRE EUROPA LEAGUE 26/11 DICH

Gasperini: "Midtjylland squadra di qualità"

02:05
Le parate più belle

Le parate più belle

01:35
Un Como formato Europa

Un Como formato Europa

01:47
Verso Eintracht-Atalanta

Verso Eintracht-Atalanta

01:52
La voglia di Lautaro

La voglia di Lautaro

02:14
Stasera Atletico-Inter

Stasera Atletico-Inter

02:05
Conte e la ripartenza

Conte e la ripartenza

01:59
Spalletti si accontenta

Spalletti si accontenta

01:27
Allarme furti in casa

Furti in casa dei giocatori: è allarme

01:04
Inzaghi stile Champions

L'Inzaghi d'Arabia continua a volare

01:35
Wesley insegue Cafu

Wesley, un Pendolino 2.0

01:32
Rabiot l'indispensabile

Rabiot sempre più indispensabile

Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

18:00
Fiorentina, Vanoli: "Non è tempo di esperimenti, serve continuità"
17:55
Juventus atterrata a Torino dopo il difficile rientro da Bodo
17:54
Roma: Dybala e Bailey convocati per il Midtjylland
17:04
AEK Atene, Brignoli: "A Firenze per ottenere il massimo risultato"
16:22
Milan, problemi fisici per Saelemaekers e Pulisic: ma con la Lazio dovrebbero esserci