Fiorentina, subito convocato Folorunsho per il Monza. C'è Gudmundsson

Per il suo primo ritorno da ex, Raffaele Palladino si presenta a Monza alla guida di una Fiorentina che ha bisogno di ripartire dopo una serie di risultati negativi. Per centrare l'obiettivo il tecnico viola non potrà schierare Danilo Cataldi, bloccato da un affaticamento al retto femorale, mentre avrà a disposizione Albert Gudmundsson, che ha smaltito il fastidio alla caviglia, e soprattutto il nuovo acquisto Michael Folorunsho, maglia numero 90. Il centrocampista proveniente in prestito dal Napoli ha dichiarato ai canali ufficiali del club: "Ci è voluto un po' di tempo per il mio arrivo ma adesso sono qui e sono felice, ho avuto subito buone impressioni positive. Ringrazio la società e l'allenatore per la fiducia che mi hanno dato fin dal primo giorno e e spero di ripagarla. Questa nuova avventura per me è un grande esame, voglio farmi trovare pronto. mi auguro che possa esserci un futuro insieme".