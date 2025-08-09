Barcellona, tegola Lewandowski: fuori almeno un mese
09 Ago 2025 - 18:15
E' più grave del previsto l'infortunio di Robert Lewandowski. Secondo il quotidiano AS, l'attaccante del Barcellona starà fuori almeno un mese, saltando l'inizio della Liga e rientrando presumibilmente a metà settembre.
