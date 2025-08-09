Amichevoli, Napoli-Girona: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Girona, partita amichevole in programma alle 19 a Castel di Sangro.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres A disp: Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, McTominay, Obaretin, Lucca, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Vergara, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Lang, Cheddira, Saco
GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Herrera, Solis; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani. A disp.: Juan Carlos, Krapyvtsov, Hugo Rincon, David Lopez, Portu, Lemar, Vitor Reis, Frances, Miovski, Ivan Martin, Gibert. All.: Michel
