Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Amichevoli, Napoli-Girona: le formazioni ufficiali

09 Ago 2025 - 18:35

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Girona, partita amichevole in programma alle 19 a Castel di Sangro.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres A disp: Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, McTominay, Obaretin, Lucca, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Vergara, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Lang, Cheddira, Saco
GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Herrera, Solis; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani. A disp.: Juan Carlos, Krapyvtsov, Hugo Rincon, David Lopez, Portu, Lemar, Vitor Reis, Frances, Miovski, Ivan Martin, Gibert. All.: Michel

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

01:42
MCH FEYENOORD-NAC BREDA 2-0 MCH

Eredivisie al via nel segno del Feyenoord

02:36
MCH NAPOLI-GIRONA 3-2 MCH

De Bruyne dà spettacolo: 3-2 Napoli sul Girona

01:53
DICH ZACCAGNI POST BURNLEY DICH

Zaccagni: "Obiettivo essere compatti, tenere squadra corta e palleggiare nella metà campo avversaria"

03:52
MCH HEIDENHEIM PARMA 2-1 MCH

Pellegrino non basta, Parma battuto dall'Heidenheim

01:46
DICH PIOLI POST UNITED DICH

Pioli: "Dobbiamo lavorare per alzare il livello soprattutto mentale"

01:38
Fiorentina, parla Gosens

Fiorentina, parla Gosens

01:35
Mistero Nico Gonzalez

Mistero Nico Gonzalez

01:33
Palermo sfida il City

Palermo sfida il City

01:29
La Juventus in Germania

La Juventus in Germania

01:32
Pulisic sempre più leader

Pulisic sempre più leader

01:16
Doppio test per il Milan

Doppio test per il Milan

01:44
Il Napoli in Abruzzo

Il Napoli in Abruzzo

03:31
MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

I più visti di Calcio

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: c'è mezzo Psg. McTominay, Lautaro e Dumfries gli "italiani"

PARTITELLA NAPOLI CASTEL DI SANGRO 7/8 MCH

Napoli, partitella a Castel di Sangro

MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

Lookman è sparito

Lookman è sparito

DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:30
Community Shield: il Liverpool vuole subito un trofeo per Diogo Jota
20:44
Amichevoli, il Bologna vince a Stoccarda
20:23
Lecce: si va verso il record degli abbonamenti
20:15
Amichevoli, pari Genoa col Rennes
19:47
Amichevoli, tris del Bari sul Picerno