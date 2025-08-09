Amichevoli, l'Udinese vince anche seconda amichevole con Werder Brema

Al successo di questa mattina firmato Pafundi, fa seguito una seconda vittoria per l'Udinese in amichevole contro il Werder Brema, questa volta in un gremito Weserstadion. A decidere l'ultima amichevole estiva sono Davis e Palma in un match perso 2-1 dalla squadra tedesca. Partono forte i bianconeri, che già al primo minuto calciano in porta con Kamara: devia in angolo Backhaus. I ritmi poi si abbassano per la prima metà del primo tempo; a creare nuovi pericoli per primo è il Werder Brema, prima con una girata alta di Stark, poi con l'interno a giro dal limite di Mbangula che finisce fuori. Topp prova lo spunto sulla sinistra, ma Kristensen lo contiene bene e il suo tiro risulta innocuo. Ci va ancora più vicino Bittencourt, che solo davanti a Sava calcia di poco a lato. Il vantaggio, infine, lo realizzano i bianconeri, con Davis che dribbla un difensore sul lato sinistro dell'area e batte il portiere sul secondo palo. Nel finale di tempo è ancora l'Udinese a farsi vedere davanti: Lovric impegna Backhaus con un tiro dal limite, poi sul successivo angolo Palma realizza il raddoppio con un rasoterra preciso.
Il Werder accorcia le distanze in apertura di secondo tempo grazie al rigore trasformato da Schmid e alza la pressione sulla difesa bianconera. Ci va vicino Mbangula di testa, ma come ci era andato vicino poco prima Solet dall'altro lato con una delle sue sortite offensive. Un'altra occasione per i tedeschi la crea Topp, facendo da sponda per Lynen, la sua conclusione non impensierisce Sava. Il Werder tiene di più il pallone nella fase centrale della seconda frazione, ma non arrivano pericoli per i bianconeri. Anzi, è Ekkelenkamp ad avere un'occasione, recuperando un pallone e calciando dal limite; il suo tiro è respinto dal portiere avversario. A 15' dalla fine Palma sfiora la doppietta personale, colpendo la traversa in una situazione simile a quella del primo tempo. Altro difensore a provarci è il neo-entrato Bertola, che si sgancia sulla destra e va al tiro, parato da Zetterer. Nel recupero ancora Ekkelenkamp tenta il tiro da fuori, ma il pallone finisce a lato. Al fischio finale è 1-2: i bianconeri chiudono al meglio il pre-campionato in vista dei primi appuntamenti ufficiali.
