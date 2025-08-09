Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Amichevoli, l'Udinese vince anche seconda amichevole con Werder Brema

09 Ago 2025 - 17:54

Al successo di questa mattina firmato Pafundi, fa seguito una seconda vittoria per l'Udinese in amichevole contro il Werder Brema, questa volta in un gremito Weserstadion. A decidere l'ultima amichevole estiva sono Davis e Palma in un match perso 2-1 dalla squadra tedesca. Partono forte i bianconeri, che già al primo minuto calciano in porta con Kamara: devia in angolo Backhaus. I ritmi poi si abbassano per la prima metà del primo tempo; a creare nuovi pericoli per primo è il Werder Brema, prima con una girata alta di Stark, poi con l'interno a giro dal limite di Mbangula che finisce fuori. Topp prova lo spunto sulla sinistra, ma Kristensen lo contiene bene e il suo tiro risulta innocuo. Ci va ancora più vicino Bittencourt, che solo davanti a Sava calcia di poco a lato. Il vantaggio, infine, lo realizzano i bianconeri, con Davis che dribbla un difensore sul lato sinistro dell'area e batte il portiere sul secondo palo. Nel finale di tempo è ancora l'Udinese a farsi vedere davanti: Lovric impegna Backhaus con un tiro dal limite, poi sul successivo angolo Palma realizza il raddoppio con un rasoterra preciso.

Il Werder accorcia le distanze in apertura di secondo tempo grazie al rigore trasformato da Schmid e alza la pressione sulla difesa bianconera. Ci va vicino Mbangula di testa, ma come ci era andato vicino poco prima Solet dall'altro lato con una delle sue sortite offensive. Un'altra occasione per i tedeschi la crea Topp, facendo da sponda per Lynen, la sua conclusione non impensierisce Sava. Il Werder tiene di più il pallone nella fase centrale della seconda frazione, ma non arrivano pericoli per i bianconeri. Anzi, è Ekkelenkamp ad avere un'occasione, recuperando un pallone e calciando dal limite; il suo tiro è respinto dal portiere avversario. A 15' dalla fine Palma sfiora la doppietta personale, colpendo la traversa in una situazione simile a quella del primo tempo. Altro difensore a provarci è il neo-entrato Bertola, che si sgancia sulla destra e va al tiro, parato da Zetterer. Nel recupero ancora Ekkelenkamp tenta il tiro da fuori, ma il pallone finisce a lato. Al fischio finale è 1-2: i bianconeri chiudono al meglio il pre-campionato in vista dei primi appuntamenti ufficiali.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:20
MCH TRIPLETTA CR7 MCH

CR7 scatenato: tripletta nel 4-0 dell'Al-Nassr contro il Rio Ave

02:36
MCH NAPOLI-GIRONA 3-2 MCH

De Bruyne dà spettacolo: 3-2 Napoli sul Girona

01:53
DICH ZACCAGNI POST BURNLEY DICH

Zaccagni: "Obiettivo essere compatti, tenere squadra corta e palleggiare nella metà campo avversaria"

03:52
MCH HEIDENHEIM PARMA 2-1 MCH

Pellegrino non basta, Parma battuto dall'Heidenheim

01:46
DICH PIOLI POST UNITED DICH

Pioli: "Dobbiamo lavorare per alzare il livello soprattutto mentale"

01:38
Fiorentina, parla Gosens

Fiorentina, parla Gosens

01:35
Mistero Nico Gonzalez

Mistero Nico Gonzalez

01:33
Palermo sfida il City

Palermo sfida il City

01:29
La Juventus in Germania

La Juventus in Germania

01:32
Pulisic sempre più leader

Pulisic sempre più leader

01:16
Doppio test per il Milan

Doppio test per il Milan

01:44
Il Napoli in Abruzzo

Il Napoli in Abruzzo

03:31
MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

02:20
MCH TRIPLETTA CR7 MCH

CR7 scatenato: tripletta nel 4-0 dell'Al-Nassr contro il Rio Ave

I più visti di Calcio

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: c'è mezzo Psg. McTominay, Lautaro e Dumfries gli "italiani"

PARTITELLA NAPOLI CASTEL DI SANGRO 7/8 MCH

Napoli, partitella a Castel di Sangro

MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

Lookman è sparito

Lookman è sparito

DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:30
Community Shield: il Liverpool vuole subito un trofeo per Diogo Jota
20:44
Amichevoli, il Bologna vince a Stoccarda
20:23
Lecce: si va verso il record degli abbonamenti
20:15
Amichevoli, pari Genoa col Rennes
19:47
Amichevoli, tris del Bari sul Picerno