Amichevoli, l'Udinese vince anche seconda amichevole con Werder Brema

Il Werder accorcia le distanze in apertura di secondo tempo grazie al rigore trasformato da Schmid e alza la pressione sulla difesa bianconera. Ci va vicino Mbangula di testa, ma come ci era andato vicino poco prima Solet dall'altro lato con una delle sue sortite offensive. Un'altra occasione per i tedeschi la crea Topp, facendo da sponda per Lynen, la sua conclusione non impensierisce Sava. Il Werder tiene di più il pallone nella fase centrale della seconda frazione, ma non arrivano pericoli per i bianconeri. Anzi, è Ekkelenkamp ad avere un'occasione, recuperando un pallone e calciando dal limite; il suo tiro è respinto dal portiere avversario. A 15' dalla fine Palma sfiora la doppietta personale, colpendo la traversa in una situazione simile a quella del primo tempo. Altro difensore a provarci è il neo-entrato Bertola, che si sgancia sulla destra e va al tiro, parato da Zetterer. Nel recupero ancora Ekkelenkamp tenta il tiro da fuori, ma il pallone finisce a lato. Al fischio finale è 1-2: i bianconeri chiudono al meglio il pre-campionato in vista dei primi appuntamenti ufficiali.