Fiorentina, Palladino: "Nostro gruppo solido, sfida con Lazio non è decisiva"

"Noi stiamo bene al Viola Park, il gruppo è compatto e unito e rema dalla stessa parte. Lo dimostra la reazione che ha avuto a settembre prime delle otto vittorie consecutive, il trend ora è negativo ma questa squadra ha dimostrato che con questo gruppo sa rialzarsi e dare un qualcosa in più nel momento del bisogno". Così il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, a due giorni dalla sfida contro la Lazio. Nei giorni scorsi Palladino, ha riunito tutti i membri della squadra, organizzando una cena per favorire la coesione tra giocatori e staff. "È stata una bella cena, molto piacevole, ne avevamo bisogno, sono sicuro che i ragazzi proveranno a fare di tutto per uscire da questo momento", ha sottolineato. "Partita decisiva con la Lazio? Mi sembra troppo, noi non dobbiamo mettere pressione ai ragazzi. È una partita importante per tutti, ci teniamo a uscire da questo trend ma non è una partita decisiva. Siamo pronti a questa gara, è una partita che ci può dare lo slancio, questa squadra ha voglia di rivalsa, c'è un percorso da fare insieme".