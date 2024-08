Fiorentina, Palladino: "Male nel primo tempo, colpa mia. Grazie Amrabat"

FIORENTINA

Il tecnico viola saluta Amrabat: "Bisogna ringraziarlo". Il capitano: "Siamo contenti ma tante cose da sistemare"

© Getty Images "Era per noi fondamentale passare questo turno. Voglio ringraziare i ragazzi perché oggi hanno lottato con il cuore, con un grande coraggio e grande sacrificio". Parole del tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino dopo la vittoria ai rigori contro il Puskas nel ritorno del playoff di Conference League. "Mi dispiace perché abbiamo regalato il primo tempo, abbiamo fatto male tecnicamente, la responsabilità è mia. Aiuterò ogni singolo ragazzo a crescere insieme - ha proseguito - Nel secondo tempo siamo stati bravi, siamo entrati in campo con un'altra mentalità e uno spirito diverso. La squadra mi è piaciuta. Poi ci sono stati gli episodi delle espulsioni, si è fatto tutto più difficile ma è venuto fuori il grande cuore di questo gruppo. Siamo felici, adesso dobbiamo già pensare al campionato".

Su Amrabat, con la Fiorentina che ha raggiunto un accordo con il Fenerbahce: "La società mi aggiorna di tutto e sta facendo un grande lavoro e li ringrazio. Stanno cercando di costruire un club forte. Voglio ringraziare Amrabat, che è stato un grande uomo dando tutto per questa maglia. Anche stasera è rimasto a lottare per 120 minuti. I tifosi della Fiorentina dovrebbero ringraziarlo".

BIRAGHI: "DRAMMA SPORTIVO SE USCIVAMO"

"Venivo da un rigore sbagliato ma sono abituato a prendermi certe responsabilità e se indosso questa fascia è perché me ne voglio prendere. Non passare sarebbe stato un dramma sportivo". Così il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi dopo il passaggio del turno in Conference League. "Veniamo da due finali, oggi non siamo stati all'altezza - ha detto - Sarebbe stato un dramma perché abbiamo anche una rosa lunghissima. Ora siamo contenti, festeggiamo, ma certe cose vanno sistemate".