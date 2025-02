Fiorentina, Palladino: "False voci contrasti con Pradè, tra noi grande rapporto"

"Tra me e Pradè grande rapporto di stima, unione e dialogo. Massima sintonia con l società. Queste voci di contrasti sono false e infondate". Così Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, oggi al Viola Park in vista della partita di campionato contro il Verona, in programma domenica 23 febbraio alle 15 nella città veneta, parla di presunti contrasti con il direttore sportivo Pradè dopo la sconfitta contro il Como. "La sconfitta con il Como non è piaciuta a nessuno, siamo tutti arrabbiati e vogliamo vincere la prossima partita", ha aggiunto Palladino. "Quello che serve adesso è una crescita mentale, non perdendo punti contro squadra che in classifica sono dietro a noi, come invece accaduto ad esempio contro Monza e Como. Dispiace di aver perso Gudmundsson, la sua è una stagione travagliata e sfortunata. Speriamo di recuperarlo. A volte gli infortuni si concentrano in determinate zone di campo, vedi Colpani e Adli. L'obiettivo è recuperarli".