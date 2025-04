Fiorentina, Palladino: "Dedichiamo questa vittoria a Kean"

La Fiorentina ha conquistato il successo con il Cagliari in rimonta e Raffaele Palladino è particolarmente soddisfatto della prestazione dei suoi, orfani di Moise Kean. L'attaccante viola ha dovuto dar forfait a causa di problemi personali, ricevendo l'amore dei compagni di squadra: "Abbiamo passato dei giorni difficili. Venire qui e ribaltare il risultato non era affatto facile. La squadra ha mostrato grinta, mentalità. È stata la vittoria del gruppo, che vissuto difficoltà, ma senza cercare alibi. Dedichiamo questa vittoria a Kean - ha spiegato Palladino in conferenza stampa -. Lui è importantissimo per noi, ma abbiamo vinto senza di lui grazie ad un grande gruppo che è entrato in campo molto determinato. Il Cagliari è una squadra molto diretta, e abbiamo vinto una partita sporca. Chi ha sostituito Kean lo ha fatto nel migliore dei modi".