FIORENTINA, PALLADINO: "CLASSIFICA? NON LA GUARDO"

Vittoria importante della Fiorentina contro il Verona, un successo che permette agli uomini di Raffaele Palladino di agganciare Napoli e Atalanta in testa alla classifica. Ma proprio di classifica il tecnico dei viola non ne vuole sentire parlare: "Se resteremo così in alto dipenderà da noi. I frutti della domenica arrivano da quanto facciamo in settimana. Il gruppo è competitivo e vuole continuare a stupire e crescere, della classifica non m'importa. Non la guardo. Ora ci riposiamo qualche giorno, tutto meritato, poi ripartiamo. Ci tengo a dedicare la vittoria di oggi a Ikone, ha subito un lutto familiare. Kean? Non vi nego che lo volevo già a Monza, lo vedevo come un grande attaccante. Ha tutto. Deve continuare a stare così bene fisicamente, i frutti che sta raccogliendo arrivano dal suo lavoro quotidiano. Ed è merito anche della squadra. Oggi hanno tutti attaccato e difeso insieme, la difesa è stata brava nei duelli. Non era semplice, loro giocavano tanto di ripartenza"