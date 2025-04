Fiorentina, Palladino: "Champions? Niente è precluso"

La Fiorentina è ancora in corsa per un piazzamento europeo, anche per la Champions League: "Direi che il salto di qualità con le piccole è arrivato al momento giusto - le parole dell'allenatore viola Raffaele Palladino dopo la vittoria con l'Empoli - Siamo felici di quello che stiamo facendo in una settimana che è stata complessa. Sono venuti a mancare giocatori importanti. Abbiamo dato una risposta importante: dobbiamo continuare così perché dobbiamo rendere questa stagione fantastica. Richardson dice che possiamo puntare alla Champions? A me fa piacere che Richardson sia ottimista e ambizioso, così come il gruppo. Non dobbiamo precluderci nulla".