Così Vincenzo Montella dopo il ko contro il Benfica in ICC: "Ho visto tanti spunti positivi, ottime risposte dai giocatori. Il livello degli avversari è stato alto quindi sono contento, anche se mi dispiace per la sconfitta: il presidente ci teneva molto. Chiesa? Ottimo rapporto con lui ma si sta indirizzando in una precisa strada e non è facile" le parole raccolte da Radio Bruno.