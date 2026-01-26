Fiorentina, la moglie di Commisso: "Porteremo avanti ciò che lui ha iniziato a fare"

26 Gen 2026 - 19:54

"Continueremo a portare avanti quello che lui ha iniziato a fare con la stessa determinazione e con lo stesso amore". Lo ha detto Catherine Commisso, nel corso della messa in suffragio a Firenze per ricordare il marito Rocco, scomparso il 16 gennaio. "Rocco - ha aggiunto - non era soltanto una persona eccezionale, una persona molto rara, Rocco è stato un grande esempio nel volere bene agli altri, non solo alla sua famiglia ma a tante persone che ha incontrato nella sua vita. Prima di pensare a sé stesso Rocco pensava agli altri e la sua generosità la vedevano tutti quelli chi gli stavano attorno".

Juventus-Napoli 3-0: gli highlights

Juve, la rinascita David: gol, fiducia e mercato cancellato

Coppa Italia, la vigilia di Fiorentina-Como: chi vince sfida il Napoli

Sommer-Inter: tra dubbi, critiche, la fiducia di Chivu e il futuro

Milan, missione derby: ecco i motivi per credere ancora nello scudetto

Napoli al bivio: con il Chelsea dentro o fuori per salvare la stagione

Briatore e la sua Juventus: "Con Elkann siamo in una botte di ferro…"

Inter a +5 sul Milan

Che cos'è il derossismo?

Trevisani: "Roma, con un esterno d'attacco sei da Champions"

Trevisani: "La Juve gioca bene, merito di Spalletti"

Dzeko subito in gol: guarda la prima rete con la maglia Schalke

Ghilardi: "Volevamo vincerla"

Allegri: "Un bel punto, importante"

Sassuolo-Cremonese 1-0: gli highlights

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

Allegri: "Un bel punto, importante"

20:13
Gasperini: "Dai tifosi una grande spinta, l'attaccamento alla Roma è diverso da tutti"
19:54
Fiorentina, la moglie di Commisso: "Porteremo avanti ciò che lui ha iniziato a fare"
18:18
Parma, il bollettino sulle condizioni di Valenti
17:15
Germania, club e Lega contrari a un boicottaggio dei Mondiali negli Usa
16:19
Lille, i tifosi fischiano Giroud: "Una sensazione contrastante"