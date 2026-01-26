Fiorentina, la moglie di Commisso: "Porteremo avanti ciò che lui ha iniziato a fare"

"Continueremo a portare avanti quello che lui ha iniziato a fare con la stessa determinazione e con lo stesso amore". Lo ha detto Catherine Commisso, nel corso della messa in suffragio a Firenze per ricordare il marito Rocco, scomparso il 16 gennaio. "Rocco - ha aggiunto - non era soltanto una persona eccezionale, una persona molto rara, Rocco è stato un grande esempio nel volere bene agli altri, non solo alla sua famiglia ma a tante persone che ha incontrato nella sua vita. Prima di pensare a sé stesso Rocco pensava agli altri e la sua generosità la vedevano tutti quelli chi gli stavano attorno".