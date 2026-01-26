Parma, il bollettino sulle condizioni di Valenti

26 Gen 2026 - 18:18

Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, "in seguito all'infortunio alla coscia sinistra rimediato nel finale di gara Atalanta-Parma di ieri, domenica 25 gennaio, Lautaro Valenti è stato sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado ai flessori. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico gialloblu". Secondo le prime indiscrezioni, lo stop potrebbe essere di circa un mese. 

Ultimi video

01:07
Atalanta-Parma 4-0: gli highlights

Atalanta-Parma 4-0: gli highlights

01:44
SRV RULLO VIGILIA FIORENTINA-COMO COPPA ITALIA 26/01 SRV

Coppa Italia, la vigilia di Fiorentina-Como: chi vince sfida il Napoli

02:05
SRV RULLO INTER, SOMMER NONOSTANTE TUTTO 26/01 (MUSICATO) SRV

Sommer-Inter: tra dubbi, critiche, la fiducia di Chivu e il futuro

01:30
SRV RULLO MILAN, MISSIONE "DERBY SCUDETTO" 26/01 SRV

Milan, missione derby: ecco i motivi per credere ancora nello scudetto

01:45
SRV RULLO NAPOLI, CHELSEA PER "SALVARE" LA STAGIONE 26/01 SRV

Napoli al bivio: con il Chelsea dentro o fuori per salvare la stagione

00:57
DICH BRIATORE SU ELKANN PER SITO 26/1 DICH

Briatore e la sua Juventus: "Con Elkann siamo in una botte di ferro…"

01:24
Inter a 5 sul Milan

Inter a +5 sul Milan

00:35
Che cos'è il derossismo?

Che cos'è il derossismo?

01:24
Trevisani: "Roma, con un esterno d'attacco sei da Champions"

Trevisani: "Roma, con un esterno d'attacco sei da Champions"

01:26
Trevisani: "La Juve gioca bene, merito di Spalletti"

Trevisani: "La Juve gioca bene, merito di Spalletti"

00:58
MCH DZEKO GOL SCHALKE MCH

Dzeko subito in gol: guarda la prima rete con la maglia Schalke

01:49
Ghilardi: "Volevamo vincerla"

Ghilardi: "Volevamo vincerla"

01:32
Allegri: "Un bel punto, importante"

Allegri: "Un bel punto, importante"

01:10
Sassuolo-Cremonese 1-0: gli highlights

Sassuolo-Cremonese 1-0: gli highlights

03:09
Juventus-Napoli 3-0: gli highlights

Juventus-Napoli 3-0: gli highlights

01:07
Atalanta-Parma 4-0: gli highlights

Atalanta-Parma 4-0: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

Moreo spaventa l'Inter, poi i nerazzurri dilagano. Chivu tenta la fuga

Allegri e la Champions

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

Allegri: "Un bel punto, importante"

Allegri: "Un bel punto, importante"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:18
Parma, il bollettino sulle condizioni di Valenti
17:15
Germania, club e Lega contrari a un boicottaggio dei Mondiali negli Usa
16:19
Lille, i tifosi fischiano Giroud: "Una sensazione contrastante"
16:03
"Super emergenza" Napoli, l’ex preparatore consiglia Conte: "Qualche giorno di riposo…"
15:27
Napoli, operazione ok per Neres. Si ferma anche Milinkovic: elongazione al bicipite femorale