Parma, il bollettino sulle condizioni di Valenti

Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, "in seguito all'infortunio alla coscia sinistra rimediato nel finale di gara Atalanta-Parma di ieri, domenica 25 gennaio, Lautaro Valenti è stato sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado ai flessori. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico gialloblu". Secondo le prime indiscrezioni, lo stop potrebbe essere di circa un mese.