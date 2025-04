Con un comunicato sul proprio sito internet ufficiale, la Fiorentina comunica che "il calciatore Moise Kean ha dovuto lasciare il ritiro di Cagliari a causa di motivi familiari e non sarà tra i disponibili per la partita di questo pomeriggio. Il calciatore rientrerà a Firenze nei prossimi giorni". Kean salterà pertanto la partita di questo pomeriggio contro il Cagliari in campionato.