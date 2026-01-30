Fiorentina: Kean e Piccoli fra i convocati per la trasferta di Napoli

Ci sono anche Moise Kean e Roberto Piccoli fra i 23 convocati per la trasferta della Fiorentina domani alle 18 contro il Napoli: il primo mancava da tre partite (due di campionato e una di Coppa Italia) per problemi alla caviglia, il secondo ha lavorato a parte in questi giorni per smaltire il risentimento all'adduttore destro. Rientrano anche Fabiano Parisi oltre a Dodo e Rolando Mandragora che hanno saltato gli ottavi di coppa contro il Como.