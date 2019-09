Settore ospiti tutto esaurito per Fiorentina-Juventus, in programma sabato prossimo allo stadio Artemio Franchi. Secondo le previsioni, saranno oltre 2.500 i tifosi bianconeri che raggiungeranno il capoluogo toscano con pullman, treni e mezzi privati. Tra loro, si stima che saranno presenti anche 700/800 ultras. Sotto il profilo di ordine pubblico, considerata la storica rivalità tra le due tifoserie, predisposti da parte delle forze dell'ordine servizi mirati per evitare contatti durante la partita: sarebbero molti i supporter bianconeri in possesso di biglietti per settori diversi da quello riservato agli ospiti. Oltre che ai tornelli, servizi di controllo saranno organizzati lungo le principali arterie cittadine e anche nelle stazioni ferroviarie. Come di consueto ci saranno anche posti di controllo ai caselli autostradali, dove i tifosi in arrivo saranno intercettati dalla polizia e poi scortati ai parcheggi scambiatori, da dove potranno raggiungere lo stadio con bus navetta gratuiti. Intanto la Digos sta anche svolgendo accertamenti dopo quanto accaduto sabato scorso durante la tradizionale festa privata dei club dei tifosi della curva Fiesole, sotto lo stadio Franchi e ripreso in un video postato sul profilo Fb di Fiorentina Community: ci sono stati cori contro le vittime dell'Heysel. L'episodio è statO condannato dalla società viola.