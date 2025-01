Fiorentina-Inter verso il recupero giovedì 6 febbraio, Bologna-Milan a fine mese

Effetto Champions: Fiorentina-Inter e Bologna-Milan, i due recuperi che tengono "in ostaggio" la classifica di Seie A, si dovrebbero giocare entro la fine di febbraio. La certezza si avrà soltanto dopo il sorteggio in programma domani a Nyon, quando la Lega ufficializzerà anticipi e posticipi di campionato dalla 24ᵃ giornata di campionato in poi, ma come riporta La Gazzetta dello Sport Fiorentina-Inter, interrotta l'1 dicembre scorso per il malore che aveva colpito Bove, dovrebbe giocarsi giovedì 6 febbraio, mentre per il recupero di Bologna-Milan, che il 25 ottobre fu rinviata per maltempo, la prima data utile sarà il 26 febbraio vista la mancata qualificazione diretta dei rossoneri.