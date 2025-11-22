Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Fiorentina, i convocati di Vanoli per la Juventus

22 Nov 2025 - 13:13

Tramite il proprio sito internet, la Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera, alle 18, contro la Juventus. Di seguito l'elenco: 

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LEZZERINI Luca (P)

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARÍ VILLAR Pablo

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia

Ultimi video

01:58
Marotta lancia l'Inter

Marotta lancia l'Inter ma "teme" Allegri

01:00
DICH ALLEGRI PER SITO SU INTER 22/11 DICH

Allegri: "Affrontiamo una squadra forte, in un ottimo momento. Ma si parte da 0-0"

00:44
DICH ALLEGRI PER SITO SU QUELLA NOTTE 22/11 DICH

Allegri: "Quella notte in cui non ho dormito… Tra Real Madrid, Inter e Juventus..."

01:32
MCH MAINZ-HOFFENHEIM 1-1 MCH

Mainz-Hoffenheim finisce 1-1: gli highlights

01:37
Milan, torna Pulisic

Milan, rientro decisivo: nel derby torna Pulisic

Claudio Raimondi
01:32
DICH SPALLETTI PER SITO 21/11 DICH

Spalletti verso Firenze: "Facciamo vedere di essere gente da Juve"

00:17
DICH SPALETTI SU NAIZONALE DICH

Spalletti parla della Nazionale: "Italia? Abbiamo una squadra molto forte"

02:51
Verso Fiorentina-Juventus

Verso Fiorentina-Juventus

01:56
All'assalto del Mondiale

All'assalto del Mondiale: il cammino dell'Italia

01:46
Domani Napoli-Atalanta

Napoli a rapporto da Conte verso l'Atalanta

01:49
Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

01:35
Viola, è "la gara"

Per la Fiorentina è "la gara": arriva la Juventus

01:34
Da Kean a Fagioli

Juve, stai attenta al pericolo ex: da Kean a Fagioli

01:46
Verso Milan-Inter

Verso Milan-Inter: le voci dei tifosi, come finirà?

01:34
Inter-Milan arbitra Sozza

Inter-Milan arbitra Sozza: il derby a un milanese

01:58
Marotta lancia l'Inter

Marotta lancia l'Inter ma "teme" Allegri

I più visti di Calcio

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

DICH AKANJI PER SITO DICH

Akanji: "Sono eccitato per il derby, non vedo l'ora di giocarlo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:13
Fiorentina, i convocati di Vanoli per la Juventus
12:01
Morte Vanoni, il Milan: "Una voce senza fine che resterà per sempre"
11:20
Shevchenko: "Inter favorita per lo scudetto, il Milan non è ancora alla pari"
10:16
Fabregas difende Morata: "Anche Henry nei primi 6 mesi all'Arsenal non ha fatto gol"
08:30
Pisa, Akinsanmiro e Cuadrado out contro il Sassuolo