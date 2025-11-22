Fabregas difende Morata: "Anche Henry nei primi 6 mesi all'Arsenal non ha fatto gol"

A due giorni dalla sfida di campionato contro il Torino, l'allenatore del Como Cescs Fabregas ha parlato in conferenza stampa della situazione di Alvaro Morata, che ancora non ha trovato il gol con la maglia dei lariani: Calma, capisco tutto però sarei più preoccupato se lui in ogni partita non avesse occasioni di fare gol, ma se riguardi tutte le partite in cui ha giocato ha avuto almeno un'occasione nitida per fare gol. Non è arrivato, ok, però le occasioni ci sono state e matematicamente arriverà il gol. Ho visto mille esempi di compagni nel calcio che alcune volte non si sbloccavano. Henry nei primi 6 mesi all'Arsenal non ha fatto gol, poi massimo gol scorre dell'Arsenal. Calma, valutazioni alla fine. Ho tanta fiducia. Non giudico il giocatore solo per una cosa".