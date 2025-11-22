Pisa, Akinsanmiro e Cuadrado out contro il Sassuolo

Senza Akinsanmiro e Cuadrado il Pisa si prepara alla ripresa del campionato in casa del Sassuolo. Il match in programma lunedì sera nel posticipo della 12/a giornata costringerà il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino a cambiare ancora una volta la formazione iniziale. Impiego quasi certo per Vural in mediana accanto a Aebischer, con Touré e Leris impegnati sulle fasce nel 3-5-2 disegnato dall'allenatore. In difesa possibile impiego dal primo minuto per Calabresi con Caracciolo e Canestrelli. Davanti confermata la coppia Moreo-Nzola. Alle assenze di Akinsamiro e Cuadrado si aggiungono anche quelle degli infortunati di lungo corso Lusuardi, Esteves e Stengs. .