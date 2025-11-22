Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Pisa, Akinsanmiro e Cuadrado out contro il Sassuolo

22 Nov 2025 - 08:30
© Getty Images

© Getty Images

Senza Akinsanmiro e Cuadrado il Pisa si prepara alla ripresa del campionato in casa del Sassuolo. Il match in programma lunedì sera nel posticipo della 12/a giornata costringerà il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino a cambiare ancora una volta la formazione iniziale. Impiego quasi certo per Vural in mediana accanto a Aebischer, con Touré e Leris impegnati sulle fasce nel 3-5-2 disegnato dall'allenatore. In difesa possibile impiego dal primo minuto per Calabresi con Caracciolo e Canestrelli. Davanti confermata la coppia Moreo-Nzola. Alle assenze di Akinsamiro e Cuadrado si aggiungono anche quelle degli infortunati di lungo corso Lusuardi, Esteves e Stengs. .

Ultimi video

00:18
DICH NEDVED SU MONDIALE DICH

Nedved: "Raggiungere la Coppa del Mondo dopo 20 anni"

01:32
MCH MAINZ-HOFFENHEIM 1-1 MCH

Mainz-Hoffenheim finisce 1-1: gli highlights

01:37
Milan, torna Pulisic

Milan, rientro decisivo: nel derby torna Pulisic

Claudio Raimondi
01:32
DICH SPALLETTI PER SITO 21/11 DICH

Spalletti verso Firenze: "Facciamo vedere di essere gente da Juve"

00:17
DICH SPALETTI SU NAIZONALE DICH

Spalletti parla della Nazionale: "Italia? Abbiamo una squadra molto forte"

02:51
Verso Fiorentina-Juventus

Verso Fiorentina-Juventus

01:56
All'assalto del Mondiale

All'assalto del Mondiale: il cammino dell'Italia

01:46
Domani Napoli-Atalanta

Napoli a rapporto da Conte verso l'Atalanta

01:49
Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

01:35
Viola, è "la gara"

Per la Fiorentina è "la gara": arriva la Juventus

01:34
Da Kean a Fagioli

Juve, stai attenta al pericolo ex: da Kean a Fagioli

01:46
Verso Milan-Inter

Verso Milan-Inter: le voci dei tifosi, come finirà?

01:34
Inter-Milan arbitra Sozza

Inter-Milan arbitra Sozza: il derby a un milanese

01:58
Marotta lancia l'Inter

Marotta lancia l'Inter ma "teme" Allegri

01:23
DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

00:18
DICH NEDVED SU MONDIALE DICH

Nedved: "Raggiungere la Coppa del Mondo dopo 20 anni"

I più visti di Calcio

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

DICH AKANJI PER SITO DICH

Akanji: "Sono eccitato per il derby, non vedo l'ora di giocarlo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:16
Fabregas difende Morata: "Anche Henry nei primi 6 mesi all'Arsenal non ha fatto gol"
08:30
Pisa, Akinsanmiro e Cuadrado out contro il Sassuolo
23:38
La Juventus vince il Sustainable Game Award
23:20
Liga, il Valencia vince lo scontro salvezza con il Levante
23:16
Bundesliga, il Mainz frena la corsa dell'Hoffenheim