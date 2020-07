Fiorentina, confermato Iachini. Commisso: "Tutto meritato"

LA PANCHINA

Beppe Iachini guiderà la Fiorentina anche nella prossima stagione. Lo comunica il club viola in una nota, all'indomani del netto successo sul Bologna. "Beppe Iachini è arrivato in un momento molto complicato per la squadra ed è riuscito, nonostante tutte le difficoltà di un'annata unica e incredibile sotto tutti i punti di vista, a dare compattezza all'ambiente ed a risalire la classifica. Proprio per questo sono convinto che il mister si meriti l'opportunità della riconferma e di poter lavorare con la squadra sin dall'inizio della stagione", le parole del presidente Rocco Commisso. "In questi mesi ho apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue competenze e credo sia giusto riconoscere il buon lavoro che ha fatto insieme allo staff. La prossima stagione saremo tutti al suo fianco e già da ora gli faccio il mio più grande in bocca al lupo per il nuovo campionato", ha proseguito. Adesso però pensiamo all'ultima partita e proviamo a migliorare ancora la nostra classifica". Serie A, Fiorentina-Bologna 4-0: gli highlights

"Sono davvero felice, per me la Fiorentina è qualcosa di speciale, è da sempre nel mio cuore", ha commentato il tecnico. "Ringrazio tutta la società a cominciare dal presidente Rocco Commisso, con Joe Barone e Daniele Pradè per il grande sostegno che mi hanno manifestato e per la fiducia che mi è stata accordata grazie anche al bel percorso di lavoro svolto tutti insieme".

"Voglio ringraziare anche questo fantastico gruppo di ragazzi per la loro disponibilità e professionalità che hanno dato a me e a tutto lo staff in questi mesi. Spero - ha aggiunto Iachini - che insieme attraverso il lavoro potremo regalarci e regalare ai nostri tifosi delle belle soddisfazioni".