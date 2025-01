Fiorentina, Cataldi rischia di saltare anche la Lazio

La Fiorentina aspetta rinforzi dal mercato e intanto si prepara per la trasferta di domenica a Roma contro la Lazio, una partita difficile quanto delicata per Raffaele Palladino e la sua squadra reduci da una striscia negativa di risultati, dai fischi dei tifosi e ancora a caccia della prima vittoria nel 2025. Una partita significativa anche per il grande ex Danilo Cataldi il cui impiego però resta però al momento in fortissimo dubbio: per il centrocampista che vanta 246 presenze in maglia biancoceleste e ha indossato anche la fascia di capitano sarebbe la prima volta da avversario all'Olimpico ma a causa di un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime gare continua a svolgere lavoro differenziato. Dall'inizio del nuovo anno Cataldi ha disputato appena una decina di minuti, contro il Napoli il 4 gennaio. E neppure oggi ha lavorato con il gruppo impegnato al Viola Park in un allenamento congiunto con l'Under 18. Comunque sia, il centrocampista proverà a essere almeno tra i convocabili per la partita di domenica sera che s'annuncia i mportantissima per la Fiorentina e il suo allenatore che intanto, per compattare il gruppo, l'altra sera ha portato a cena staff e giocatori.