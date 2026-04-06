Bove e i ricordi del malore: "Mi risvegliai in un ospedale, pensai a un incidente d'auto"
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"Mi svegliai in ospedale senza sapere cosa fosse successo, pensavo di essere stato coinvolto in un incidente d'auto". Edoardo Bove torna sul malore che lo ha colpito il 1 dicembre 2024 in Fiorentina-Inter in un'intervista al Daily Mail. "I medici mi dissero che non avrei più giocato a calcio. Sono stati giorni difficili, tutto sembrava andare per il verso sbagliato".
La percezione della vita è cambiata totalmente: "Prima pensavo di essere un supereroe. Ma non rimpiango nulla perché mi ha reso più forte, non ho mai avuto paura di morire". Il primo a scrivergli dopo il malore? "Mourinho. Ma non potevo rispondere a nessuno, così ha chiamato il numero dei miei genitori. Ho un rapporto incredibile con lui, è una persona importante per me e per la mia famiglia".