Bove e i ricordi del malore: "Mi risvegliai in un ospedale, pensai a un incidente d'auto"

La percezione della vita è cambiata totalmente: "Prima pensavo di essere un supereroe. Ma non rimpiango nulla perché mi ha reso più forte, non ho mai avuto paura di morire". Il primo a scrivergli dopo il malore? "Mourinho. Ma non potevo rispondere a nessuno, così ha chiamato il numero dei miei genitori. Ho un rapporto incredibile con lui, è una persona importante per me e per la mia famiglia".