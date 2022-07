Fiorentina, Barone: "Spero che Jovic possa ripetere le gesta di Toni"

FIORENTINA

Il direttore generale del club viola ha parlato dal ritiro di Moena: "Ci siamo mossi in fretta sul mercato. Dodô? Ci stiamo lavorando"

La Fiorentina si sta rifacendo il look. In attacco il nuovo rinforzo viola è Luka Jovic arrivato dal Real Madrid. Dell'attaccante classe '97 e non solo ha parlato il direttore generale del club Joe Barone dal ritiro di Moena: "È un giocatore di un livello altissimo. Siamo contenti per le relazioni create con il Real Madrid. Arriva da uno dei club migliori al mondo, spero possa ripetere le gesta di Toni. Ora dobbiamo lavorare per portare avanti una squadra sempre più competitiva".



Mandragora e Gollini sono gli altri due rinforzi a disposizione di Vincenzo Italiano per la prossima stagione: "Il mercato ha i suoi tempi e direi che siamo stati molto preparati. Ci siamo mossi abbastanza in fretta perché volevamo una squadra preparata. Facciamo tante riunioni con il mister per vedere i progressi dei giocatori".



Dodô, terzino destro brasiliano dello Shakhtar Donetsk, è uno degli obiettivi della Fiorentina: "È un ragazzo che stiamo seguendo, non posso dire altro. Avrà il suo tempo, ci stiamo lavorando".



C'è entusiasmo tra i tifosi viola in vista del nuovo campionato. Il dg Barone chiede al pubblico di stare vicini alla squadra: "Dico di essere compatti, di avere pazienza perché Commisso ci sta mettendo tutto. Il presidente sta facendo tanti investimenti su squadra e infrastrutture. Stiamo tutti uniti per il mondo viola".

Capitolo uscite, Nikola Milenkovic è sul taccuino di molti club. Il direttore generale fa chiarezza: "Ha un altro anno di contratto ed è un giocatore della Fiorentina. Per noi è un calciatore importante. Si continua a parlare, la società lo vuole qui”.

JOVIC: "UN ONORE GIOCARE NELLA FIORENTINA"

Anche Luka Jovic ha parlato nel corso della presentazione ai tifosi da Moena: "È un onore giocare nella Fiorentina. Darò sempre il 100 per cento, lo prometto. Nel gruppo ci sono giocatori molto forti, bravissimi ragazzi. Poi sono felice di lavorare con un tecnico come Italiano. Lavorerò duro, voglio rispondere alle richieste del mister e della squadra".

GOLLINI: "SENTIVO IL BISOGNO DI UN'ESPERIENZA STIMOLANTE"

Poi è stata la volta dell'altro nuovo arrivato, Pierluigi Gollini, che è tornato sui motivi del suo ritorno in Serie A: "Sono tornato a Firenze perché sentivo il bisogno di una nuova esperienza, stimolante al massimo - ha detto l'ex Tottenham -. Non posso che essere legato alla Fiorentina: l'anno che ho fatto in viola è stato fondamentale per tutta la mia carriera. Oggi forse non sarei arrivato qui".