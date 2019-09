La Fiorentina, in accordo e per i rapporti intrapresi da tempo con l'ospedale pediatrico Meyer, devolverà l'incasso dell'amichevole contro il Perugia in programma allo stadio Artemio Franchi venerdì prossimo alle 20 - alla Fondazione dell'ospedale. Il prezzo dei biglietti è di 2 euro.