Arrivano le figurine Panini per la Fifa World Cup 2026

Queste le parole di Romy Gai, Chief Business Officer della FIFA: “Poche tradizioni catturano lo spirito e l'emozione della FIFA World Cup come la collezione di figurine Panini. Mentre cresce l'attesa per quello che sarà il più grande e miglior evento sportivo che il mondo abbia mai visto, questo lancio offre ai tifosi di tutto il mondo un modo unico per vivere la competizione, riunendo giocatori, squadre e città ospitanti in un formato che ha definito generazioni di cultura calcistica. Insieme a Panini, siamo orgogliosi di continuare a creare momenti che connettono i tifosi ovunque, dall'emozione di aprire il primo pacchetto al completamento di una collezione che diventa parte della loro storia personale della FIFA World Cup".