Arrivano le figurine Panini per la Fifa World Cup 2026

08 Mag 2026 - 14:54
© Ufficio Stampa

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Panini annuncia ufficialmente il lancio in Italia della FIFA World Cup 2026 Official Sticker Collection, invitando i tifosi a inaugurare il loro viaggio nello stile unico di Panini: aprendo il primo pacchetto, scoprendo le figurine dei giocatori e dando la caccia agli iconici stemmi delle squadre in vista della più grande celebrazione calcistica del mondo.

La collezione celebra il modo in cui il calcio e il collezionismo uniscono i tifosi attraverso paesi, culture e generazioni. Giunta alla 15ª edizione di album di figurine Panini dedicato alla FIFA World Cup™, la collezione 2026 riflette la nuova portata della competizione, presentando tutte le 48 squadre qualificate per un totale di 980 figurine da collezionare, 7 in ogni pacchetto, ed extra stickers in diverse colorazioni.

L'app FIFA Panini Digital Album aggiunge un livello digitale alla collezione, sbloccabile tramite codici promozionali presenti all'interno di bustine Panini selezionate.

I tifosi possono collezionare figurine digitali per 11 giocatori di ogni squadra, scambiarle in tutto il mondo e creare il proprio "Dream Team". Una collaborazione con Coca-Cola permette inoltre di sbloccare contenuti esclusivi tramite la scansione delle etichette, con premi che includono prodotti MyPanini. L'app include anche i Deluxe Packs, le figurine dei poster delle città ospitanti e il Panini Keepsake Album — una versione digitale dell'autentica collezione 2026.

Il lancio è supportato dalla campagna globale “It All Starts With Panini”, che riunisce leggende del calcio del passato e del presente insieme a creator e voci della community per celebrare la variegata cultura del collezionismo che circonda il gioco, ponendo i tifosi al centro della storia — ovunque si trovino nel mondo.

Queste le parole di Romy Gai, Chief Business Officer della FIFA: “Poche tradizioni catturano lo spirito e l'emozione della FIFA World Cup come la collezione di figurine Panini. Mentre cresce l'attesa per quello che sarà il più grande e miglior evento sportivo che il mondo abbia mai visto, questo lancio offre ai tifosi di tutto il mondo un modo unico per vivere la competizione, riunendo giocatori, squadre e città ospitanti in un formato che ha definito generazioni di cultura calcistica. Insieme a Panini, siamo orgogliosi di continuare a creare momenti che connettono i tifosi ovunque, dall'emozione di aprire il primo pacchetto al completamento di una collezione che diventa parte della loro storia personale della FIFA World Cup".

"L'album di figurine Panini è una parte unica della storia della FIFA World Cup, capace di unire i tifosi attraverso il collezionismo, lo scambio e l'attesa condivisa”. Ha dichiarato Elisabetta Mussini, Group Licensing and Partnerships Director di Panini. “La collezione FIFA World Cup 2026™ cattura la portata e l'entusiasmo di una competizione storica e offre agli appassionati un modo divertente per celebrare le squadre e i giocatori nel percorso verso il calcio d'inizio."

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