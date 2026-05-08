Psg, Luis Enrique invita la squadra a cena per il suo compleanno e non si presenta

08 Mag 2026 - 13:49
© italyphotopress

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Si può festeggiare un compleanno senza il festeggiato? Evidentemente per Luis Enrique è possibile. Il tecnico spagnolo, la sera dopo la finale di Champions conquistata a spese del Bayern Monaco, ha invitato tutta la squadra fuori a cena per festeggiare il suo compleanno in un elegante ristorante nel XVI arrondissement di Parigi.

Tutti i giocatori si sono dunque presentati all'appuntamentto al ristorante Prunier, non lontano dall'Arco di Trionfo, una "casa del caviale" dove si possono gustare frutti di mare e molti altri piatti raffinati. Una location di prim'ordine in un quartiere chic parigino, a testimonianza dell'importanza della serata. La sorpresa però è stata che l'allenatore non si è presentato: Luis Enrique ha voluto lasciar festeggiare la squadra senza il suo "sguardo vigile". Un gesto con cui l'ex tecnico del Barcellona ha voluto ringraziare tutta la rosa per i risultati straordinari ottenuti negli ultimi due anni.

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