Bayern, Davies infortunato: Mondiale col Canada a rischio

Il capitano del Canada, Alphonso Davies, ha subito un infortunio al bicipite femorale che lo terrà fuori dai campi per "diverse settimane", secondo quanto ha reso noto il suo club, il Bayern Monaco, e che mette anche in dubbio la sua partecipazione ai Mondiali. Davies si è infortunato mercoledì scorso, nel ritorno della semifinale di Champions League contro il Paris Saint-Germain in quella che quasi certamente è la stata la sua ultima partita stagionale con la squadra campione di Germania. Poi sarà una corsa contro il tempo per riuscire a rimettersi in tempo per la coppa del mondo, che vedrà il Canada esordire il 12 giugno a Toronto contro la Bosnia. Davies ha subito vari infortuni muscolari dopo essere rientrato da otto mesi di stop a causa della rottura del legamento crociato anteriore.