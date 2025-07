Figuraccia Ten Hag: all'esordio col Leverkusen perde 5-1 con l'U20 del Flamengo

Se il buon giorno si vede dal mattino, l'esperienza di Erik Ten Hag sulla panchina el Leverkusen non è partita assolutamente con il piede giusto. Dopo la parentesi da incubo allo United, l'allenatore che aveva impressionato con i giovani terribile dell'Ajax ha deciso di ripartire dal Bayer. La prima partita, un'amichevole, però non fa presagire nulla di buono: i tedeschi (in ritiro a San Paolo) hanno preso cinque schiaffi dall'under20 del Flamengo. Va detto che il Leverkusen è sceso in campo con una formazione parecchio rimaneggiata e i brasiliani sono nel pieno della stagione, lo schiaffo però rimane e sicuramente non è stata una grande presentazione per il neo tecnico, per quanto una partita amichevole valga poco o nulla.