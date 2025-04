Figlia Maradona al processo: "Casa di mio padre puzzava di urina"

Dalma Maradona, una delle figlie di Diego Maradona, ha testimoniato martedì nel processo contro sette operatori sanitari accusati di negligenza nella morte dell'ex campione, descrivendo la stanza in cui suo padre fu sottoposto a ricovero domiciliare nel 2020 come "disgustosa" e "puzzolente di urina". Dalma ha dichiarato che lei e i suoi fratelli furono ingannati dai medici che curavano il padre. "Ci promisero un ricovero domiciliare che non è mai avvenuto", ha detto la maggiore dei cinque figli dell'ex capitano della nazionale argentina e la prima di loro a testimoniare in tribunale. "Ci hanno fatto credere in qualcosa che non è mai successo. Ci hanno ingannati nel modo più crudele per sostenere quella bugia", ha aggiunto.