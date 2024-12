Figc, inaugurato a Coverciano il nuovo corso per osservatori

È stato inaugurato questa mattina, nell'aula magna di Coverciano, il nuovo corso dedicato agli Osservatori. Dopo aver superato il test d'ingresso - prima in forma scritta e poi con un colloquio orale - i quaranta allievi hanno così potuto cominciare oggi a seguire il programma didattico che in totale prevede 72 ore di lezione, che si terranno fino al prossimo 18 dicembre sempre nelle aule del Centro Tecnico Federale. "All'interno dei club di alto profilo - ha sottolineato il coordinatore del corso, Antonio Tramontano - l'area scouting sta acquisendo una rilevanza sempre maggiore. Il nostro obiettivo è qundi quello di dare una formazione che sia il più possibile in linea con i tempi e che possa permettere, a chi abbia seguito il corso centrale di Coverciano, di essere pronto per lavorare ai più alti livelli". Tra gli allievi ammessi a seguire il corso, anche alcuni nomi di rilievo tra gli addetti ai lavori e non solo, a cominciare dall'ex centrocampista bronzo ad Atene 2004 con la Nazionale olimpica, Andrea Gasbarroni, attualmente nello staff della Juventus. Tra i corsisti anche Silvio Broli, per molti anni responsabile dell'attività di base del Milan; l'Head of Recruitment della Roma, Andrea Iore; il segretario generale del Cittadella, Andrea De Poli, ed Enrico Iodice, già collaboratore tecnico al Verona e alla Roma.