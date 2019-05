FIGC, GRAVINA: "IDEA PLAYOFF E PLAYOUT IN SERIE A"

14/05/2019

"Il calcio sta vivendo una crisi che ha bisogno non tanto di regole ma di un nuovo cambiamento. Deve cambiare verso. In maniera molto provocatoria, avevo parlato di play off e play out in Serie A. E una modalità per aprire un confronto, ma è un'idea che mettiamo sul libro di fantascienza e poi ci possiamo confrontare". Questo il pensiero del numero uno della Figc, Gabriele Gravina, al forum del Corriere dello Sport 'Il calcio che vogliamo'. "Ci può essere una prima fase di campionato con 10 squadre da play off e 10 da play out, poi una seconda fase che genererebbe interesse".